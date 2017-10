Plataforma da Estação Braz Cubas será interditada para obras de acessibilidade

A partir de segunda-feira (16), a plataforma 2 (sentido Estudantes) da Estação Braz Cubas, que atende a Linha 11-Coral, será interditada para obras de acessibilidade. A intervenção é necessária para a execução dos serviços de alteamento do piso da plataforma, que tem como objetivo reduzir o desnível em relação ao piso do trem.

Os usuários que estiverem viajando em direção a Estudantes e necessitarem desembarcar em Braz Cubas, deverão prosseguir até a estação Mogi das Cruzes para reembarcar no sentido Guaianases.

Já os passageiros da Estação Braz Cubas que pretendem ir para a estação Mogi das Cruzes, devem embarcar no sentido Guaianases para descer em Jundiapeba e reembarcar no trem em direção a Estudantes.

As obras começaram em junho e o investimento é de cerca de R$ 1,1 milhão. As intervenções estão previstas para serem concluídas em dezembro e contemplam a implantação de rampas, corrimão, mapas, rotas táteis, vaga de embarque e desembarque preferencial, rebaixamento de calçada e passarela assistida para travessia de usuário com mobilidade reduzida entre as plataformas.

A plataforma 2 ficará interditada até o dia 4 de novembro. Os usuários serão orientados pelo serviço de som das estações e trens, além de cartazes afixados nas estações. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) 0800 – 055 01 21, pelo site e redes sociais da companhia.