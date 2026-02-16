Poá abre vagas para aulas gratuitas de judô em 2026

A Secretaria de Esportes de Poá está com vagas abertas para aulas gratuitas de judô destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. As atividades serão realizadas na Praça da Juventude (Rua Júlio Prestes, 350 – Conjunto Alvorada), às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã, das 9h às 10h30, e da tarde, das 15h às 16h30.

Os interessados devem fazer a inscrição diretamente na Secretaria de Esportes, (rua Lucindo Pereira Jordão, nº 120, Vila Áurea), das 9 às 17 horas. Mais informações pelos telefones (11) 4638-2754 e (11) 4639-6538.

As aulas serão ministradas pelo sensei Eduardo Alfenas e têm como objetivo promover não apenas a prática esportiva, mas também o desenvolvimento de valores como disciplina, respeito, concentração e trabalho em equipe.

A iniciativa integra as ações da Secretaria de Esportes, voltadas ao incentivo ao esporte e à formação cidadã de crianças e jovens do município.

De acordo com o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, o investimento em modalidades esportivas é fundamental para o desenvolvimento da juventude. “O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Por meio do judô, trabalhamos disciplina, autoestima e convivência em grupo. Nosso objetivo é ampliar o acesso das crianças e adolescentes a atividades de qualidade, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo valores que contribuem para a formação de cidadãos”, destacou.