Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 16 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá abre vagas para aulas gratuitas de judô em 2026

Interessados devem fazer a inscrição diretamente na Secretaria de Esportes

16 fevereiro 2026 - 18h24Por De Poá
- (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Secretaria de Esportes de Poá está com vagas abertas para aulas gratuitas de judô destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. As atividades serão realizadas na Praça da Juventude (Rua Júlio Prestes, 350 – Conjunto Alvorada), às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã, das 9h às 10h30, e da tarde, das 15h às 16h30.

Os interessados devem fazer a inscrição diretamente na Secretaria de Esportes, (rua Lucindo Pereira Jordão, nº 120, Vila Áurea), das 9 às 17 horas. Mais informações pelos telefones (11) 4638-2754 e (11) 4639-6538.
As aulas serão ministradas pelo sensei Eduardo Alfenas e têm como objetivo promover não apenas a prática esportiva, mas também o desenvolvimento de valores como disciplina, respeito, concentração e trabalho em equipe. 

A iniciativa integra as ações da Secretaria de Esportes, voltadas ao incentivo ao esporte e à formação cidadã de crianças e jovens do município.

De acordo com o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, o investimento em modalidades esportivas é fundamental para o desenvolvimento da juventude. “O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Por meio do judô, trabalhamos disciplina, autoestima e convivência em grupo. Nosso objetivo é ampliar o acesso das crianças e adolescentes a atividades de qualidade, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo valores que contribuem para a formação de cidadãos”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Transporte coletivo terá horários diferenciados durante o Carnaval
Região

Transporte coletivo terá horários diferenciados durante o Carnaval

Mogi-Bertioga tem trânsito livre nesta segunda-feira
Região

Mogi-Bertioga tem trânsito livre nesta segunda-feira

Escola de Samba Raízes é campeã do Carnaval de Ferraz na volta dos desfiles de Rua após 13 anos
Região

Escola de Samba Raízes é campeã do Carnaval de Ferraz na volta dos desfiles de Rua após 13 anos

Cidades do Alto Tietê reforçam protocolo 'Não Se Cale' no Carnaval
Região

Cidades do Alto Tietê reforçam protocolo 'Não Se Cale' no Carnaval

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval
Região

Pedágio na Mogi-Bertioga vai arrecadar R$ 1,4 mi durante o Carnaval

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto
Região

Obras na rua Manoel de Abreu, na Vila Margarida, recebem aplicação de asfalto