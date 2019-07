Poá: 'Ação Mais Saúde' oferecerá atendimentos de saúde na Vila Perracine

O antigo prédio da Escola Municipal Antonia Mello Regianni (Rua Clemente Cunha Ferreira, 333 – Vila Perracini) recebe neste sábado, 27, das 8 às 13 horas, a 'Ação Mais Saúde', que contará com diversos tipos de atendimento para a população. A ação contará com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, e segundo ele o objetivo é levar a atividade para outros bairros da cidade, já que foi um sucesso em Calmon.

“Fizemos a ‘Ação Mais Saúde’ em Calmon Viana e a população adorou. Entre os atendimentos oferecidos estavam eletrocardiograma, papanicolau, dermatologia, saúde bucal, teste rápido, orientações de assistente social, fisioterapia, Cartão SUS, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, entre outros. Agora vamos fazer um trabalho na Perracine e tenho certeza que a atividade também será um sucesso”, comentou o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá.



Entre os principais atendimentos que serão oferecidos na ação na Perracine estão: acupuntura, quiropraxia, saúde bucal, aferição de sinais vitais (P.A. e Dextro), vacinação (febre amarela, rubéola, caxumba e sarampo), orientação clínica veterinária, e palestras dos farmacêuticos. Uma equipe do Departamento de Zoonoses também estará no local orientando à população sobre as medidas para prevenção e combate ao ao mosquito Aedes aegypti (transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya).



“Compareçam com documento com foto e as crianças com a caderneta de vacinação. Que as pessoas venham e participem desta ação. A Saúde em primeiro lugar. Reforçando que este projeto segue um cronograma e em breve será realizado em todos os bairros”, concluiu Marquinhos Indaiá.