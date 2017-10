Poá busca parceria com a AACD para retorno do atendimento

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá e Eliete Abranches, do Centro de Reabilitação e Fisioterapia de Poá, participaram da reunião, em São Paulo, juntamente com representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), para discutir o retorno do atendimento de poaenses na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes.

O convênio que existia entre AACD e as prefeituras do Alto Tietê foi encerrado, pela própria associação, em 31 de dezembro de 2016. O encerramento do acordo entre a associação e municípios deu-se em decorrência de problemas legais, já que as administrações municipais não tinham respaldo para realizar repasses para entidade.

A alternativa para restabelecer o convênio é por meio do Condemat. “No intuito de restabelecer o atendimento dos pacientes e a pedido do prefeito Gian Lopes, Poá está tomando todas as providências (juntamente com os demais municípios) para que através do consórcio, nos próximos meses, haja a reativação dos tratamentos dos nossos munícipes na AACD. É algo necessário e muito importante”, comentou Marquinhos Indaiá.

De acordo com Eliete Abranches, as demandas de urgência das especialidades Fisioterapia, Fonoaudiologia e terapia ocupacional têm sido absorvidas pelo Centro de Fisioterapia de Poá, enquanto não houver uma decisão jurídica referente ao convênio proposto junto ao Condemat e AACD.

A reunião na sede da AACD na Capital contou com a participação de representantes de sete das dez cidades do Alto Tietê e com o avanço das conversas a associação pode retomar o atendimento regional já no ano que vem.