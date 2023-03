Poá completa 74 anos neste domingo; Marcia Bin faz balanço

A prefeita de Poá, Marcia Bin, destacou as ações realizadas na saúde, segurança e educação da cidade em pouco mais de dois anos de mandato em entrevista ao DS na última semana. A prefeita também destacou parcerias com o Governo do Estado para concluir obras municipais. A cidade comemora 74 anos neste domingo.

“Estamos em uma crescente. Conseguimos avançar em importantes áreas, como Saúde, Educação, Segurança e Obras”, disse a prefeita ao DS.

Leia entrevista completa abaixo.

Diário de Suzano: Passados mais de dois anos de mandato, qual a avaliação que a senhora faz da gestão?

Marcia Bin: Reestruturamos o atendimento no Pronto Atendimento Municipal Guido Guida, investimos na Educação com a aquisição de materiais tecnológicos para utilização em sala de aula pelos alunos, e o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) foi ampliado em 41%, além de colocar o Centro de Segurança Integrada (CSI) para funcionar.

Buscamos recursos junto ao Governo do Estado para que a obra do novo viaduto fosse retomada e a construção já atingiu 85% de conclusão, assim como também conseguimos retomar a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Calmon Viana. Além disso, os serviços de zeladoria do município foram intensificados.

DS: Quais as principais dificuldades?

Marcia Bin: É de conhecimento que a região sofreu no período chuvoso, mas estamos em busca de apoio do Governo do Estado, tanto que recentemente em reunião apresentamos as demandas municipais através de ofícios para a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, sendo elas: o desassoreamento do Rio Tietê, do Rio Guaió e de córregos da cidade; Equipamentos para a Defesa Civil de Poá; Limpeza do reservatório de contenção de cheias “Piscinão”; Atualização do estudo de micro e macrodrenagem entre as cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos; Viabilidade de recursos para obras em áreas de risco e Vistoria de áreas de deslizamento e alagamento pela Defesa Civil estadual e o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), no trecho da várzea do Rio Tietê.

DS: Quais obras a senhora destacaria que já foram entregues?

Marcia Bin: Importantes obras de infraestrutura em vias da cidade, incluindo revitalização e serviços de implantação de rede de captação de águas pluviais, assim como reformas nas escolas municipais.

DS: Na Educação, o que a senhora destacaria de positivo em termos de novos investimentos?

Marcia Bin: Este ano foi investido na aquisição de tablets que foram enviados para as escolas municipais para serem utilizados em sala de aula pelos alunos do Fundamental 1 e 2, atendendo mais de 9 mil alunos e nas mesas interativas (play tables) com jogos que trabalham raciocínio para atender mais de 2.500 alunos da Educação Infantil e Polos de Atendimento de Educação Especial.

Além disso, as escolas também receberam materiais didáticos (jogos matemáticos) que são utilizados para desenvolvimento lógico e também material que utiliza a música como apoio na alfabetização para os anos iniciais.

DS: Como está a Saúde de Poá?

Marcia Bin: O resultado foi a melhora no atendimento e ainda com economia aos cofres municipais.

O custo para manter o Guido Guida quando assumimos era de cerca de R$ 4,5 milhões mensais e com a Organização, temos um atendimento de excelência por R$ 2,5 milhões ao mês, uma economia anual de R$ 24 milhões.

O último balanço divulgado em janeiro de 2023, quando a Organização completou um ano gerenciando o Pronto Atendimento, foi de mais de 290 mil atendimentos.

DS: Como está as finanças de Poá?

Marcia Bin: No mês de fevereiro, a Secretaria da Fazenda apresentou em audiência pública na Câmara, balanço do 3º quadrimestre de 2022. Os dados mostraram que o município arrecadou, em 2022, R$ 409,1 milhões, sendo que o valor previsto era de R$ 352,2 milhões.

Nesta audiência, mostramos que foram investidos 27,44% do orçamento em Saúde, 32,42% na Educação e 100% do Fundeb no Magistério, sendo que o mínimo a ser investido nas referidas áreas são 15%, 25% e 70%, respectivamente. O município não tem dívidas.

DS: Qual mensagem a senhora gostaria de deixar no aniversário de Poá aos poaenses?

Marcin Bin: "Os pequenos vencem pela audácia". Esse é o lema que está inscrito no brasão oficial da nossa cidade e nas atitudes de 120 mil audaciosos poaenses que compõem essa cidade que completa 74 anos de emancipação.

Uma população que tem coragem, determinação, muito amor por onde vive e que colabora para construir um município cada vez melhor.

Para uma cidade crescer de verdade é preciso encarar os problemas de frente. E foi isso que fizemos desde o início da nossa gestão. Estamos trabalhando intensamente para que com planejamento e trabalho sério Poá tenha um futuro promissor.

Vamos juntos comemorar o aniversário da nossa cidade e aproveito para convidar a todos para acompanharem a programação na Praça de Eventos que começa na sexta (24/03) e vai até domingo (26/03).