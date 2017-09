Poá continua em busca de recursos. Guido Guida mantém atendimento

O fechamento do Hospital Municipal Guido Guida de Poá, previsto para acontecer neste mês, segue sem data confirmada. Em um vídeo publicado em uma rede social, o prefeito Gian Lopes (PR) ao lado do deputado estadual, André do Prado (PR), disse que busca recursos para manter o funcionamento da unidade.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da administração poaense, os atendimentos continuam sem interrupção.

Gian Lopes reforçou o avanço nas conversações com o Estado. "Quero agradecer ao deputado que não tem medido esforços para nos ajudar na questão do hospital, para que ele continue aberto para atender toda a região", acrescentou. No final do último mês, o prefeito havia dito que sem a ajuda do governo estadual, a Prefeitura não teria verba para pagar funcionários, além dos contratos permanentes que a unidade possui.

Vale destacar que os pedidos de recursos para o Guido Guida têm sido solicitados e reforçados há meses por Gian. Os pacientes da unidade lamentam o possível fechamento, ressaltam que o atendimento na área da saúde cairá na cidade, e destacam ainda a distância que terão que percorrer para serem atendidos em outros hospitais da região.

Segundo Prado, o diálogo com o prefeito e vereadores é constante para que o Estado auxilie a cidade em uma nova parceria. "Para que possamos ter um recurso mensal do governo do Estado sendo colocado na cidade, na área da saúde, para que o hospital não feche as portas e continue atendendo não só os poaenses, mas a população de outras cidades do Alto Tietê. Tenho certeza que essa parceria é possível, temos avançado nas conversações com a pasta de Saúde do Estado, com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), para que o hospital mantenha as portas abertas", completa.

GUIDO GUIDA

O Guido Guida conta com 24 leitos e atende, por ano, 150 mil pessoas, sendo que 35% deste público são de outras cidades da região como Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e até de moradores do extremo leste da Capital.

A cidade não tem mais condições de arcar com o custo mensal da unidade, de R$ 4,5 milhões - por conta da nova lei do Imposto Sobre Serviços (ISS) - e chegou a dizer que pretendia oferecer a unidade ao Estado. A situação crítica do hospital foi anunciada pela Prefeitura em julho deste ano. Em quatro anos, o município perderá R$ 500 milhões em recursos, por conta da queda na arrecadação do imposto.

O prefeito e o deputado chegaram a, inclusive, entregar ao governador Geraldo Alckmin, em agosto, um abaixo-assinado, com mais de sete mil assinaturas de poaenses, que pede apoio para que a unidade de saúde não seja fechada.