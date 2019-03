Poá faz 70 anos e prefeito Gian Lopes comemora ações na cidade

Poá completa nesta terça-feira (26) aniversário de 70 anos. O prefeito Gian Lopes (PR) enumerou as principais prioridades. Fez balanço das ações realizadas, comemorou as reformas e construções que estão sendo feitas e ainda afirmou que pretende fazer de Poá uma cidade modelo para o Alto Tietê.

Com as contas da prefeitura em dia, as principais demandas da cidade puderam ser atendidas. Uma delas era a construção do piscinão, que hoje acomoda grande parte da água da chuva e impede que a área central e os bairros mais afastados fiquem alagados.

"Eu me comprometi com os munícipes no início do meu mandato de que iria resolver esses problemas das enchentes. E hoje temos o piscinão", conta o prefeito. Atualmente, o local se encontra com 98% das obras concluídas. "O local tem a capacidade de absorver 210 milhões de litros de água e com as chuvas dos últimos meses, conseguimos impedir que a chuva prejudicasse os comércios e as casas dos munícipes", explica. O montante total da obra foi de R$ 50 milhões, sendo R$ 12 milhões da Prefeitura.

SAÚDE

Após problemas com o Hospital Municipal Guido Guida - que voltou a funcionar recentemente depois de ser fechado por falta de verba - a área da saúde vem se destacando como prioridade no governo atual. Para melhorar os trabalhos desse setor, a Prefeitura vem concluindo projetos que devem beneficiar poaenses de diversas faixas etárias.

Um deles é o Pronto Atendimento (PA) Infantil, que deve ser finalizado ainda esse semestre. A ideia é passar todo o atendimento pediátrico para essa unidade e dessa forma, melhorar e agilizar o atendimento no Guido Guida.

"Esse PA Infantil será referência na região. Iremos atender crianças de 0 à 14 anos, coisa que não existe no Alto Tietê", diz. O local vai funcionar 24 horas, com pediatras e especialistas. O prédio está 75% concluído e deve ser entregue em breve.

Além do PA Infantil, o Centro de Especialidades também será o mais novo equipamento de saúde na cidade e está previsto para ser inaugurado nos próximos dias.

Os idosos também serão beneficiados com novidades. O prefeito anunciou um novo prédio para o Cantinho da Melhor Idade, que deverá atender todos os critérios para as pessoas acima de 60 anos.

Ainda na área da saúde, a municipalidade adquiriu 18 novas ambulâncias para o setor.

De acordo com Gian Lopes, a ideia é trocar toda a frota de veículos até o fim do seu mandato. "Já pedi mais sete novas ambulâncias, tudo para oferecer mais praticidade e conforto aos munícipes que precisarem desses serviços", conta.

Segurança

Durante a entrevista, Gian Lopes comentou sobre a tragédia na Escola Estadual (E.E) Raul Brasil, em Suzano. Ele lamentou o ocorrido, prestou solidariedades as famílias e amigos das vítimas e informou que ficará atento com as escolas municipais e estaduais de Poá.

"Mesmo sendo um caso isolado, já estamos estudando um projeto para melhorar a segurança nas nossas escolas e cobrando o Estado para que ele consiga dar mais segurança as escolas estaduais".

O prefeito ainda garantiu que a Guarda Civil Municipal (GCM) é a responsável pela ronda escolar.

Por ser responsável pelas rondas, a GCM deve receber esse ano mais 88 concursados para integrar o grupo e auxiliar nas ocorrências da cidade.

"Atualmente, temos 23 guardas e vamos receber mais. Nem outro gestor investiu tanto na segurança quanto nós estamos investindo. Temos hoje cinco viaturas e vamos aumentar para 12 veículos, 10 motos e 10 bicicletas. Com isso, iremos melhorar a segurança da cidade e também das nossas escolas", explica.

Além disso, a cidade também contará em breve com o centro de monitoramento por câmeras, que já está sendo construído. A estimativa inicial é espalhar mais de 100 câmeras pela cidade, principalmente nos pontos mais vulneráveis.

Outra novidade para a área da segurança é o convênio com a Polícia Militar (PM) para a implantação da Atividade Delegada, que visa colocar mais PMs para atuar na segurança pública. "Firmamos também um compromisso para trazer quatro motos para a PM, 8 bicicletas e duas viaturas. Vamos melhorar bem as condições da nossa polícia para que nos possamos garantir uma segurança melhor para o nosso cidadão".

Educação

As novidades para esse setor incluem uma nova unidade escolar que, de acordo com Lopes, será a maior do município e do Alto Tietê. O terreno, de 7,5 mil metros quadrados, fica localizado na Av. Jorge Ali, em frente à Estação de Poá e sempre pertenceu a Prefeitura. A licitação já foi concluída e as obras devem começar em abril.

"Nenhum governo se importou com esse terreno, mas eu sim. Quero entregar a escola pronta em janeiro de 2020. Ela terá uma capacidade de mais de mil alunos e será referência para a região", diz. Além desta, uma das metas da municipalidade é aumentar o número de vagas nas creches. Para isso, seis unidades serão construídas para suprir até 80% das demandas por vagas.

Outro compromisso da cidade para com os poaenses diz respeito à geração de empregos e para isso, Lopes precisa trazer mais empresas para o município. A ideia para atrair mais investidores é construir uma alça de acesso para o Viaduto Tancredo Neves, que segundo o prefeito, vai desenvolver a malha central.

"Já fizemos a solicitação dessa alça e estamos aguardando. Além disso, estamos torcendo para alça de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-21) ser na SP-66 e assim desafogar um pouco o trânsito por aqui e claro, trazer mais visibilidade", explica.

TURISMO

Outro setor que também pode fomentar a geração de empregos na cidade é o turismo. Para essa área, Lopes pretende finalizar as obras no Balneário Vicente Leporace e revitalizar o entorno, tendo em vista um complexo turístico na cidade.

"A expectativa é que o Balneário fique pronto até 2020. Ressalto aqui também que os recursos do turismo têm que ser investidos no turismo, nós não podemos usar esse dinheiro em outra secretaria", garante.

70 anos

Ao fim da entrevista, Lopes agradeceu a sua equipe de secretários, diretores e colaboradores da Prefeitura e garantiu à população poaense que a cidade irá se desenvolver garantindo o básico e pensando em projetos futuros.

"Estamos no rumo do crescimento. Quero dizer a todos os poaenses que vamos seguir de mãos dadas para melhorar a cidade. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas podem ter certeza que vamos continuar trabalhando muito para colocarmos Poá no caminho do desenvolvimento e no caminho do progresso".