Poá ganha novo Centro de Especialidades

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, inauguraram na manhã de hoje (30/3), o novo Centro Municipal de Especialidades (CEME), ao lado do Hospital Municipal Guido Guida, no Jardim Medina. O evento contou com a participação dos deputados André do Prado (estadual) e Márcio Alvino (federal), secretários municipais, vereadores, entre diversas outras autoridades.

“Um dia de grande felicidade. Contaremos aqui com diversos especialistas e uma equipe totalmente preparada para atender a população da melhor maneira possível. Projetamos um local com capacidade de atendimento de aproximadamente quatro mil pessoas por mês.

Também é importante ressaltar que no novo CEME passaremos a atender toda a demanda do sistema CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde)”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O Centro de Especialidades terá dois oftalmologistas, dois dermatologistas, dois otorrinos, um cardiologista, um vascular de feridas, dois vasculares, um reumatologista, um endocrinologista, um gastro, um pneumologista, um médico para pré-natal de alto risco e um para pequenas cirurgias. “Fora os médicos teremos uma equipe com três auxiliares de enfermagem, um enfermeiro, uma copeira, um porteiro e 15 funcionários do setor administrativo, ou seja, aproximadamente 40 pessoas”, acrescentou o prefeito Gian Lopes.

De acordo com o vice-prefeito, Marquinhos Indaiá, nos próximos dias será publicado chamamento para contratar 20 novos especialistas. “Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para a instalação desse equipamento de Saúde. Estamos investindo muito para melhorar o atendimento da população”.

O deputado estadual André do Prado elogiou o novo CEME, que foi planejado para promover integração no atendimento da Rede de Saúde, ampliando os serviços com diversas especialidades médicas. “Está incrível. Parabenizo o prefeito Gian Lopes e o vice-prefeito Marquinhos Indaiá pela entrega deste equipamento que vai reforçar muito o serviço de Saúde da cidade. Meu compromisso com Poá é constante. É por isso que destinei recursos para custeio (para continuidade dos atendimentos médicos nas unidades municipais), entre tantas outras conquistas. Juntos, nós fazemos uma cidade cada vez melhor”.

O deputado federal Márcio Alvino também parabenizou Poá pela entrega do novo CEME. “É um equipamento importante. Hoje o País passa por um momento muito difícil, porém, aqui em Poá as coisas estão andando. E vamos continuar trabalhando para os projetos avançarem no município. Meu mandando está à disposição e só para Saúde já destinei cerca de R$ 3 milhões”.

Também participaram da inauguração do novo CEME a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, o delegado titular de Poá, Eliardo Amoroso Jordão, os secretários municipais de Governo, Augusto de Jesus, de Educação, Humberto Martins, de Cultura, Mário Sumirê, de Segurança, Carlos Setsuo, de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi (Leta), e dos vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, Lázaro Borges, Deneval Dias, Marcílio Duarth, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal, Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista e José Carlos Costa, o Zé Carlos da Maçã do Amor, entre outros.