Poá ganha supermercado Shibata e 175 vagas de emprego são geradas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), ao lado de secretários municipais e vereadores, participou na manhã desta quinta-feira (14) da inauguração do Shibata Supermercados (Avenida Brasil, 1.460, em Calmon Viana). Com a nova unidade, 175 novas vagas de emprego foram geradas no município. O funcionamento do empreendimento reforça o bom momento da cidade, que tem recebido novos investidores e principalmente gerado postos de trabalho para a população.

“Tenho realizado um trabalho importante para fortalecer as relações com empresários e investidores e desta maneira conseguir garantir boas oportunidades para o município. Agradeço o diretor presidente João Shibata por acreditar no potencial de Poá e tenho certeza que a Rede Shibata terá um grande sucesso em nosso município”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O Shibata Supermercados vendeu, estrategicamente, no fim de 1999, as seis unidades de Mogi das Cruzes. Posteriormente o grupo retomou as atividades por meio da aquisição de supermercados existentes e abertura de novas lojas, juntamente com os irmãos Kimoto. As unidades localizam-se nas cidades de Caçapava, Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Jacareí, Taubaté, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, São Sebastião, Aparecida, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Suzano e agora Poá, totalizando 25 lojas.

De acordo com João Shibata, o prefeito Gian Lopes foi muito importante para a instalação da unidade em Poá. “Sempre atendeu a gente muito bem e ajudou para que conseguíssemos implantar este empreendimento no município. Agradeço a atenção e tenho certeza que nossa unidade ajudará no crescimento e desenvolvimento econômico da cidade”.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, Ricardo Massa, este é o momento exato para administração municipal buscar investimentos junto a diferentes empresários e setores. “O mercado está voltando a crescer e estamos trabalhando para fortalecer relações com empresários e investidores e desta maneira conseguiremos garantir boas oportunidades para o município na busca por crescimento e desenvolvimento”, completou.

Poá tem recebido a confirmação de empresas com o interesse de se instalar na cidade. Chegaram recentemente o grupo AlSaraiva (Habib’s e Ragazzo ), Shibata Supermercados, UNIP (Universidade Paulista), Box Brasil, Walim, Burger King e estão acontecendo negociações para novas instalações e expansões empresariais no município.