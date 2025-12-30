Poá garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Ano Novo

A Prefeitura de Poá informa que os serviços públicos essenciais funcionarão normalmente durante o feriado de Ano Novo, entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, conforme previsto no Decreto nº 8.623/2025, garantindo à população a continuidade dos atendimentos nas áreas de saúde, segurança pública, limpeza urbana e demais serviços indispensáveis, enquanto as repartições públicas municipais administrativas permanecerão fechadas nesse intervalo, com retomada do atendimento normal ao público na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro.

Durante o feriado, os serviços de urgência e emergência da saúde funcionarão normalmente, com atendimento garantido pelo SAMU, acionado pelo 192, e pelo Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida, localizado na rua Barão de Juparanã, nº 43, que permanecerá aberto para atender a população.

A Guarda Civil Municipal (GCM) seguirá operando normalmente, mantendo seu efetivo em atividade para atender ocorrências e reforçar a segurança em diferentes pontos da cidade. A população poderá acionar a GCM pelos telefones (11) 4634-1666 ou 153, canais que permanecerão ativos durante todo o período.

Outro serviço essencial que continuará operando normalmente é a Defesa Civil de Poá. A equipe permanecerá em regime de plantão para atender ocorrências relacionadas a situações de risco, como alagamentos, deslizamentos ou outros eventos que possam comprometer a segurança da população. Em casos emergenciais, os moradores podem entrar em contato pelos telefones 199 ou 4380-0818.

Os serviços de coleta de lixo e varrição de ruas não sofrerão alterações durante o feriado. Essas atividades seguirão o cronograma habitual, garantindo a limpeza urbana e contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população, mesmo durante os dias de recesso administrativo. Já as feiras livres que aconteceriam no dia 1º de janeiro foram antecipadas para o dia 31 de dezembro.