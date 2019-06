Poá: Gian Lopes assina contrato para construção de novo viaduto na região central

O prefeito Gian Lopes, ao lado do vice-prefeito e secretário da Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, assinou o contrato com a empresa FBS para a construção de um novo viaduto, paralelo ao existente na região central. Este equipamento melhorará a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Uma obra prioritária e que será iniciada nos próximos dias.

“O viaduto Tancredo Neves, na região central, ganhará a segunda alça, paralela a existente. Serão duas mãos para subir e duas para descer. Um investimento de R$ 12,8 milhões. Essa obra é um sonho e um pedido antigo da população que agora será concretizado. Vamos entregar mais este benefício para população o quanto antes”, comentou o prefeito.

FBS CONSTRUTORA

A FBS Construtora iniciou sua atividade em 1991. Desde então oferece serviços diversos, como pavimentação, terraplenagem, drenagem, saneamento e construção civil, em obras de médio e grande porte, em todo País. No portfólio da empresa estão a passagem subterrânea para acesso à avenida Mario Covas, primeira etapa da obra Novo Centro, em Carapicuíba; construção da Ciclopassarela, obra da WTorre que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal Pinheiros; implantação de duas praças de pedágio nos km 16 e 58 da Rodovia dos Tamoios (obras concluídas em prazo recorde de seis meses).

A FBS também compõe o Consórcio Bacia do São Francisco, que entregou as obras do Eixo Leste do Programa de Integração do Rio do São Francisco (PISF), em Monteiro (PB), considerada a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no País.

“Diversos obras estão em andamento na cidade nas áreas da Saúde, Educação, Segurança e agora será iniciado esse projeto histórico para melhorar muito a mobilidade urbana em nosso município. Muito feliz por fazer parte deste momento e contribuir para o crescimento e desenvolvimento de Poá. Quero parabenizar todos os envolvidos para que esse novo viaduto fosse concretizado”, ressaltou o vice-prefeito Marquinhos Indaiá.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Augusto de Jesus, esta obra mudará a realidade de Poá. “A maior obra viária da história da cidade, com toda estrutura necessária para oferecer uma mobilidade urbana melhor aos nossos poaenses. Melhorar a qualidade de vida da população é o nosso compromisso”.