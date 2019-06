Poá: Gian Lopes realiza vistoria técnica em área do novo viaduto

O prefeito de Poá, Gian Lopes, esteve na tarde desta segunda-feira, 17, na área que receberá um novo viaduto, que será construído paralelo ao existente hoje na região central. Acompanharam a atividade os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Lázaro Borges e Marcílio Duarth (presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana) e os secretários municipais de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes e de Obras Públicas, Augusto de Jesus.

Durante a vistoria, o prefeito explicou aos vereadores que deve assinar a ordem de serviço para o início das obras nos próximos dias e que a responsável pelo construção do novo viaduto será a empresa FBS. "Reforço que este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Uma obra prioritária e que será iniciada em breve. Um investimento de R$ 12.8 milhões. Importante ressaltar que essa obra é um sonho e um pedido antigo da população que agora será concretizado", comentou o prefeito Gian Lopes.

Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados e desde 1991 no mercado da construção civil, a FBS Construtora consolidou-se na área de infraestrutura oferecendo serviços como pavimentação, terraplenagem, drenagem, saneamento e construção civil, em obras de médio e grande porte, em todo País.

Entre as obras da FBS, está a construção da passagem subterrânea para acesso à avenida Mario Covas, primeira etapa da obra Novo Centro, em Carapicuíba; construção da Ciclopassarela, obra da WTorre que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal Pinheiros; entregou o conjunto de dois pôlderes na região central de Franco da Rocha; no mês de maio entregou a implantação de duas praças de pedágio nos KM 16 e KM 58 da Rodovia dos Tamoios (obras concluídas em prazo recorde de seis meses); a FBS também compõe o Consórcio Bacia do São Francisco, que entregou as obras do Eixo Leste do Programa de Integração do Rio do São Francisco (PISF), em Monteiro (PB), considerada a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no País.