Poá inicia primeira etapa para construção de viaduto

A Prefeitura de Poá iniciou a primeira etapa da operação de transplantio de Palmeiras que estão na Avenida Leonor Marques da Silva, via que receberá o novo viaduto, que está em construção na cidade. O objetivo do transplante é salvar as árvores, que serão replantadas na Avenida Antônio Massa, muito utilizada por poaenses e moradores da região para prática de atividades físicas como caminhada e corrida.



A operação está sendo acompanhada por técnicos do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais. “As obras para construção do novo viaduto precisarão ser executadas em uma via com a presença de algumas árvores e por isso buscamos a melhor alternativa para questão. Estamos realizando a retirada das mesmas e o replantio em uma outra área, fazendo tudo com o menor impacto possível”, explicou Fernando Miranda, secretário de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente.



O prefeito Gian Lopes assinou em julho a ordem de serviço para a empresa FBS iniciar as obras para a construção de um novo viaduto, paralelo ao existente hoje na região central. Este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Um investimento de R$ 12,8 milhões.



Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo atual viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.