Poá inicia serviço de levantamento topográfico no Jardim Santa Helena

A Secretaria de Habitação de Interesse Social de Poá iniciou nesta quarta-feira (01), por meio do programa “Regulariza Poá”, o serviço de topografia para o processo de regularização fundiária de 1300 lotes, no Jardim Santa Helena. Durante a ação, as áreas serão dimensionadas e localizadas através de levantamento topográfico. O serviço busca dar aos munícipes o direito de propriedade dos seus terrenos, por meio da expedição das matrículas em seus nomes.

De acordo com a Pasta, outros bairros receberão o serviço nos próximos meses. “Nossa expectativa é regularizar 4 mil unidades até 2024, por isso já estamos definindo os próximos bairros que irão passar pelo processo de topografia. Alguns deles são, a Vila Bandeirantes, Vila Perracini, Jardim Julieta, entre outros”, destacou o chefe da Pasta, Willian Ferrari.

O serviço conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que auxilia a Pasta de Habitação nas áreas que necessitam de estudos e acompanhamento ambiental. “Determinadas áreas precisam de estudos, aprovação e acompanhamento da Secretaria de Meio Ambiente. Um dos nossos objetivos é realizar todo o processo de forma correta e eficaz, para evitar transtornos futuros”, disse o diretor da Pasta, Antonio Carlos Pereira Santos.