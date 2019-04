Poá leva palestras e orientações à população sobre hipertensão

Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão Arterial, celebrado no dia 26 de abril, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na manhã desta terça-feira (23) uma série de palestras em unidades de saúde para alertar a população.



Hoje a ação foi realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Sebastião Arrecignelli, do Jardim Julieta e foi direcionada aos usuários da unidade e ministrada por duas farmacêuticas e uma enfermeira. Durante a palestra, os pacientes receberam orientações quanto ao diagnóstico, sintomas e dicas de alimentação saudável.



De acordo com o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, a proposta é todo o mês trabalhar um tema importante, levando orientações precisas à população. “Essas ações de saúde são de extrema importância e a população tem o direito de cada vez mais ser esclarecida e atendida em suas necessidades”.



Segundo a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Jaqueline Suriane: “As intervenções educativas devem ser mais exploradas, pois o compartilhar do conhecimento e das experiências enriquece e fortalece a relação terapêutica e o vinculo do paciente com a unidade de saúde”.



A Assistência Farmacêutica oferece aos pacientes o devido acompanhamento para a correta utilização dos medicamentos em todas as expressões referentes à saúde correlacionada a medicamentos para que portadores de hipertensão minimizem as intercorrências e mantenham o devido equilíbrio para a integração compatível com o bem-estar físico, psíquico e social.



Horários das próximas palestras da Assistência Farmacêutica:



24/4 – Centro de Saúde Vereador Farid Domingues – CSII, às 7h

24/04 – UBS Cypriano Monaco – Nova Poá – às 14h

26/04 – USF Dr. Murilo Mendes Soares – Vila Julia – às 7h

26/04 – USF Edvaldo Lupettis – Cidade Kemel – às 10h

29/04 – UBS José Massa – Vila Jaú – às 8h

29/04 – UBS José Pereta – Vila Pereta – às 10h