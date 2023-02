Poá libera vacinação para bebês a partir seis meses sem comorbidades contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, libera nesta quinta-feira (02/02), a vacinação contra a Covid-19 para bebês a partir de seis meses sem comorbidades, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além disso, as crianças de cinco a 11 anos poderão receber a terceira dose do imunizante.

A vacinação que estava sendo realizada apenas na UBS Calmon Viana, pelo método de “xepa”, quando são aproveitadas as doses dos frascos que foram abertos e utilizados na vacinação da segunda e terceira doses do público com comorbidades, agora ocorrerá em todos os postos de saúde.

Para a vacinação, é necessário apresentar CPF ou a Carteirinha do SUS da criança, além da carteirinha de vacinação e comprovante de endereço. “Com a chegada do novo lote do imunizante Pfizer Baby, enviado pelo governo do Estado de São Paulo conseguimos a partir de agora atender toda a população. Peço que os pais e/ou responsáveis levem seus filhos até alguma UBS e realizem a vacinação”, destacou o chefe da Pasta, Alexandre Provisor.

As crianças de cinco a 11 anos que poderão receber a terceira dose também a partir desta quinta-feira, precisam respeitar o intervalo mínimo de quatro meses em relação à dose anterior.

“É necessário respeitar o prazo para que todo o esquema vacinal seja realizado de maneira correta e organizada”, disse o diretor do departamento, Leonardo Barbosa Garcia.

O horário de vacinação das unidades de saúde é das 9 às 15 horas, com exceção da UBS Dr. Cypriano Oswaldo Mônaco, localizada no Jardim Nova Poá, que imuniza no período das 9 às 17 horas.