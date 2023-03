Poá prepara desfile cívico e shows no aniversário de 74 anos

A prefeita Marcia Bin falou sobre o final de semana comemorativo no município. “É a data mais importante da história da nossa cidade e serão três dias de festa para os nossos munícipes. Peço aos poaenses que compareçam para aproveitar as atrações idealizadas para o aniversário de 74 anos do nosso município”, disse a chefe do Executivo municipal.

Nesta sexta-feira (24/03), a partir das 19 horas, os shows ficam por conta dos cantores “Keep”, “Renato Ignácio”, Simone Azevedo e a banda Exalta.

Já no sábado (25/03), os shows terão início a partir das 19 horas, com o cantor “Zé”, além das apresentações do cantor, “Geiber Dias”, a cantora “Daniele Cavalcanti” e a banda “Busão do Forró”.

No dia 26 de março, data de comemoração do aniversário de 74 anos de Poá, a festividade começa a partir das 10 horas, com a cerimônia de abertura seguida por um desfile cívico. As atrações musicais iniciam-se às 18 horas com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal e da banda Tributo Creedence (Rock in Concert). A noite segue com os shows de “Carol Brito”, “Ely e Luã”, “Cristoilma” e a banda “Bicho de Pé”.

Além disso, a Praça de Eventos receberá a Feira de Artesanato durante os três dias de festa, das 13 às 21 horas. O local ainda contará com praça de alimentação, parque de diversões e foodtrucks.

O teatro Municipal “Turíbio Ruiz” receberá no sábado (25/03), o “Rock in Concert”, com a Orquestra Sinfônica Municipal em parceria com a Banda Tributo Creedence – Poá. Serão duas apresentações no Teatro Municipal ‘Turíbio Ruiz’, sendo a primeira às 19 horas e a segunda às 21h30.

Vale ressaltar que ainda no dia 26 de março, das 08 às 16 horas, será realizada a “Exposição de Carros Antigos, Customizados, Rebaixados e Tunados”, pelo Instituto Felipe Matheus, com o apoio da Prefeitura. A exposição acontece no próprio instituto, localizado na rua Mongaguá, n° 333, Vila América. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Também no dia do aniversário do município, acontecerá a “Run Poá”, uma corrida de rua, com percurso de seis e três quilômetros, pelas vias da cidade, com largada a partir das 08 horas.

Para o final de semana de comemoração do 74º aniversário de Emancipação Político- administrativa do município, a Prefeitura de Poá divulgou as atrações que farão parte dos três dias de festividade. A partir desta sexta-feira (21/03), a Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe” receberá shows, parque de diversões, desfile cívico, feira de artesanato, apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal, entre outras atrações.