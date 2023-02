Poá programa entrega de tablets e mesas interativas nas escolas

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Educação, prepara a logística da entrega de tablets para serem utilizados em sala de aula pelos alunos do ensino Fundamental I e II, e mesas digitais interativas (play tables) para a Educação Infantil e para os polos de Atendimento de Educação Especial (AEE), nas escolas municipais. Notebooks também serão entregues aos professores.

Antes do início da ação de entrega dos equipamentos, a prefeita Marcia Bin, vistoriou os aparelhos na companhia da secretária de Educação, Simone Lacerda, que explicou que esses equipamentos serão mais um complemento para o desenvolvimento dos projetos em sala de aula, colocando os estudantes em contato com a tecnologia.

“A previsão é que tenha início durante esta semana o envio dos ‘carrinhos’ contendo cada um, 35 tablets para serem utilizados em sala de aula, como apoio pedagógico para as escolas municipais do Fundamental I e II. Sendo que para algumas unidades de ensino por serem maiores, serão enviados dois ‘carrinhos”, explicou a secretária de Educação que ainda informou que os aparelhos irão atender 9.737 alunos.

Além disso, mesas eletrônicas digitais (play tables) com jogos interativos que trabalham raciocínio lógico, percepção espacial, criatividade, identificação matemática, entre outros, também irão ser entregues nas escolas de Educação Infantil e nos polos de AEE, e que serão utilizadas por 2.533 estudantes.

Segundo a prefeita, os aparelhos vêm somar no aprendizado dos alunos que inclusive, já receberam os kits com uniforme e materiais escolares e didáticos. “Quero parabenizar a todos da Educação pelo trabalho pedagógico que realizam”, disse a chefe do Executivo municipal, que informou ainda que cada professor da rede municipal de ensino receberá um notebook para o trabalho em sala de aula, beneficiando cerca de 1 mil educadores.