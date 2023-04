Poá promove encontros para diálogos sobre a Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Poá promoverá nos próximos dias 15, 16, 22 e 23 de abril, na sede da pasta (Avenida Antônio Massa, nº331, Centro), todas às 10 horas, quatro encontros com a sociedade civil e a classe artística para dialogar sobre a Lei Paulo Gustavo.

A Lei Complementar n.º 195 de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo) tem como finalidade incentivar a recuperação do setor cultural após os impactos gerados pela pandemia de Covid-19.

Segundo o chefe da pasta responsável, Ariel Borges, as reuniões irão possibilitar ouvir todos os grupos contemplados pela Lei. “Os participantes receberão um conteúdo de base com as informações necessárias para difusão da Lei e construção dos planos de trabalho. Cada encontro será direcionado a um setor cultural específico”, afirmou Borges.

Os encontros com a sociedade civil e a classe artística a respeito da Lei Paulo Gustavo, serão realizados nos 15, 16, 22 e 23 de abril, na sede da Secretaria de Cultura localizado na avenida Antônio Massa, nº331, Centro, todas às 10 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4638-8804 ou pelo e-mail (secretariadeculturapoa@gmail.com).