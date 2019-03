Poá realiza 2ª edição da ‘Maratoninha da Educação’ na terça-feira

Poá terá a segunda edição da Maratoninha da Educação na próxima terça-feira (26). A atividade faz parte da programação do 70º aniversário da cidade. A prova reunirá cerca de 1.500 alunos das escolas municipais, de 4 a 15 anos, além dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), previamente inscritos em sua unidade escolar. A atividade terá início às 8 horas, na Avenida Antônio Massa (próximo à Fonte Áurea). O evento contará com sorteio de prêmios para os participantes e corte do tradicional bolo.

A Maratoninha da Educação visa estimular a prática do esporte, revelar novos talentos, promover a inclusão social de crianças e adolescentes, conscientizando-os para uma prática de vida saudável, além de proporcionar lazer e integração entre as comunidades participantes.

O secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, ressaltou a importância de fortalecer ações como esta, que promovem a cidadania e evidenciam o protagonismo dos estudantes. “A primeira edição da Maratoninha da Educação em 2017 já foi um sucesso de público e esse ano superou nossas expectativas. Acreditamos dessa forma que os alunos estão aderindo o chamamento para uma prática de hábitos saudáveis assim como a prática dessa modalidade que cresce cada dia mais a nível nacional”, comentou o secretário.

Todos os participantes inscritos receberão medalhas de participação, uma camiseta, um squeeze e um kit lanche. “Convidamos a todos para participar desse momento de alegria contagiante de nossas crianças e jovens, dia 26 de março, a partir das 8h na Avenida Antonio Massa”, concluiu o prefeito Gian Lopes.

Programação

A concentração do segmento - Educação Infantil e 1º ano - acontecerá às 7h30. Já às 8 horas terá a concentração do segmento - Ensino Fundamental II e EJA. Em seguida, 20 minutos depois, será a concentração do segmento – Ensino Fundamental I. Entre 8 horas e 8h20 ocorrerá a abertura oficial. A largada será às 8h30.

Os horários poderão sofrer alterações de acordo com o número de baterias necessárias para cada modalidade/segmento.