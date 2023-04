Poá realiza ação de monitoramento de alimentos

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do setor de Vigilância Sanitária, realizou, nesta terça-feira (25/04), a ação de monitoramento de alimentos, que faz parte do Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos (PP), do Governo do Estado de São Paulo. As equipes estiveram em supermercados do município realizando a coleta de determinados produtos alimentícios que, posteriormente, serão analisados pelo Instituto Adolfo Lutz.

A ação tem o objetivo de monitorar a qualidade sanitária dos produtos alimentícios expostos no comércio e também dos estabelecimentos que os comercializam. Além disso, a identificação dos setores do comércio e/ou indústria de alimentos que necessitam de intervenção preventiva.

“A Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado nos informaram quais alimentos deveriam ser coletados. Desta forma, o nosso setor de Vigilância Sanitária compareceu aos locais e realizou a ação. A partir disso, esses alimentos irão passar por testes físicos, químicos e biológicos no Instituto Adolfo Lutz”, comentou o chefe da Pasta, Alexandre Provisor.

O responsável pelo Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia, explicou ainda sobre o que pode acontecer caso sejam identificadas irregularidades, nos laudos que serão enviados pelo Instituto após as análises. “Caso sejam insatisfatórios tomamos as providências cabíveis, como por exemplo, auto de infração, multa, interdição dos produtos ou da fabricação”, disse.