Poá realiza ação de orientação para segurança no Trânsito

Poá realizou nesta segunda-feira (18) uma ação de orientação para segurança no trânsito. A iniciativa aconteceu nas avenidas Nove de Julho e Leonor Bolsoni Marques da Silva, no Centro. A atividade com o tema "Minha escolha faz a diferença” abre a Semana Nacional do Trânsito no município, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro.

Segundo explicou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, o principal objetivo da ação realizada hoje em Poá foi desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “Durante nossa atividade levamos faixas, distribuímos panfletos, nossa equipe fez algumas intervenções e brincadeiras com algumas pessoas, tudo com o objetivo essencial de ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, explicou Lopes.

O diretor do Departamento Técnico da Secretaria de Transportes, Jair da Silva Lapa, comentou sobre algumas atitudes que ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: Não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito. “Então esta atividade na cidade hoje é muito importante. Estamos conversando com a população e reforçando as orientações necessárias para um trânsito mais seguro”, disse.

Trabalho

Poá tem recebido uma série de intervenções e melhorias de trânsito. De acordo com Wilson Lopes, sua pasta tem reforçado a sinalização em toda cidade visando a segurança no trânsito.

“Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. O objetivo da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é investir em um trânsito mais seguro para todos”, concluiu Lopes.