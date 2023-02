Poá realiza ação social na Vila São Francisco

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá realizou nesta quinta-feira (16/02), uma ação social na sede da Associação Rocha Amigos do Bem, localizada na rua Cícero José de Oliveira, n° 408, na Vila São Francisco, das 9 às 16 horas. No evento foram disponibilizados aos munícipes os serviços de atualização e inclusão no “CadÚnico”, a inserção no Programa “Criança Feliz” e o “Bazar Solidário Itinerante”.

Segundo a pasta, a ação atendeu aproximadamente 100 pessoas que puderam garantir a participação em diversos serviços importantes, como, o CadÚnico que concede os benefícios Auxilio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o “Criança Feliz” que visa promover e apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais.

“Por meio desta iniciativa conseguimos proporcionar atendimento rápido e prático para muitas pessoas. Realizar este tipo de ação é essencial, pois através da atualização dos dados do munícipe, benefícios importantes são continuados”, destaca o chefe da pasta, Felipe Esteves.

Outro serviço disponibilizado no evento foi o “Bazar Solidário Itinerante”, que expôs cerca de 1300 peças arrecadadas de roupa, entre masculinas, femininas e infantis em formato de loja para que os munícipes pudessem escolher.