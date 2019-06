Poá realiza primeira doação de roupas da Campanha do Agasalho

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá realizou na tarde desta terça-feira, 4, a primeira entrega de peças arrecadadas na Campanha do Agasalho 2019 “Aquecendo com amor”. O local escolhido para receber a doação foi o Albergue Municipal.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, é muito gratificante realizar a entrega. “Escolhemos o Albergue Municipal, pois sabemos que as pessoas atendidas aqui realmente necessitam e que os agasalhos doados irão fazer muita diferença no dia a dia”.

O Albergue Municipal tem capacidade para atender um total de 30 pessoas entre homens e mulheres. Para o coordenador do local, Florentino de Oliveira Junior, as doações entregues proporcionarão um bem-estar aos atendidos. “Ações assim promovem cidadania e é de grande ajuda aos que buscam sair da condição de vulnerabilidade na qual os nossos usuários são encontrados quando buscam o serviço”, declarou ele.

Campanha

Os itens a serem doados para Campanha do Agasalho 2019 devem estar em bom estado de uso. Quem quiser contribuir pode fazer as doações nos pontos de arrecadação que estão instalados em secretarias municipais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros.

A meta da Campanha do Agasalho em 2019 é arrecadar 85 mil peças. Em 2018 foram conseguidas 80 mil peças em Poá. “Foi uma alegria muito grande o resultado da última campanha. Atingimos a nossa meta mesmo faltando ainda alguns dias para o final dos trabalhos e por isso neste ano tenho certeza que as pessoas irão contribuir novamente, já que puderam conferir a seriedade das nossas ações”.

Andressa Lopes também explicou como será realizado o processo de triagem das peças. “O Fundo de Solidariedade irá separar com todo cuidado as peças. Assim que as mesmas forem arrecadadas já começa o processo de triagem, para que só depois de tudo limpinho comecem os devidos encaminhamentos para a distribuição, que acontecerá durante a ação social intitulada ‘Bazar do Amor’”, concluiu.

Mais informações sobre os locais para a realização das doações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4634-3448.