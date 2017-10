Poá realiza programação em comemoração ao Outubro Rosa

Poá terá uma grande programação com palestras, oficinas, workshops e diversos outros atendimentos para celebrar o Outubro Rosa, movimento mundial que tem como objetivo chamar atenção para realidade atual do câncer e a importância do diagnóstico precoce. O destaque entre as ações no município é a “Caminhada Contra o Câncer de Mama”, que acontece no próximo dia 28, a partir das 9h30, com concentração em frente à Câmara de Vereadores de Poá.

Segundo explicou a secretária da Mulher, Jeruza Reis, além das ações da sua pasta, durante todo o mês a Secretaria de Saúde fará palestras educativas e preventivas nas salas de espera das unidades de saúde (temas menopausa, câncer de mama e câncer de colo de útero) e a programação do Outubro Rosa conta ainda com a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, entre outros órgãos e pastas municipais.

“Esta é uma ação muito importante, que tem o objetivo principal de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização de uma forma geral entre as mulheres. Contaremos com uma grande programação em Poá e convido a população a acompanhar e participar da mesma”, ressaltou a secretária da Mulher, Jeruza Reis.

Entre os workshops, estão programadas atividades de culinária e artesanato. Já as palestras abordarão temas relacionados ao câncer e a importância do diagnóstico precoce, sobre o Conselho Estadual da Condição Feminina e sobre os direitos da “Mulher Idosa”. A programação reserva ainda, no dia 18 de outubro, uma ação social de “Corte de Cabelos” para doação à ONG Cabelegria e o Banco de Perucas, das 9h às 16 horas, na Secretaria da Mulher.

No início de setembro, a administração municipal, em parceria com a Cabelegria, inaugurou o Banco de Perucas, um projeto pioneiro no Alto Tietê, que oferece perucas a pacientes de todas as idades que estão em tratamento de câncer. O espaço está instalado na Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 e atende pessoas de toda região.

Principais atividades do Outubro Rosa

2 de outubro

Participação na posse do Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo.

3 de outubro

Oficina do Laço Rosa, a partir das 13h30, na Secretaria da Mulher

3 de outubro

Entrega da programação oficial do Outubro Rosa na Câmara de Vereadores

5 de outubro

Oficina Felt Collor “Flor Rosa”, a partir das 13h30, na Secretaria da Mulher

6 de outubro

Participação com grupo da Tricoterapia da Secretaria da Mulher, às 14h30, no Teatro Acessível – Arte, Prazer e Direitos, no Cemforpe, em Mogi das Cruzes

9 de outubro

Palestra de representantes do Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), a partir das 13h30, na Secretaria da Mulher

11 de outubro

Workshop de culinária “Doce Outubro Rosa”, a partir das 13h30, na Secretaria da Mulher

16 de outubro

Palestra da Rede Feminina de Combate ao Câncer e seu trabalho em Poá, a partir das 13h30, na Secretaria da Mulher

17 de outubro

Workshop de artesanato, a partir das 13h30, na Secretaria da Mulher

18 de outubro

Moda de Viola da Mulher, a partir das 14 horas, na Secretaria da Mulher

18 de outubro

Ação Social de Corte de Cabelos para doação à ONG Cabelegria e Banco de Perucas, das 9h às 16 horas, na Secretaria da Mulher

21 de outubro

Coleta de papanicolau em unidades de saúde, das 7h às 13 horas

24 de outubro

Palestra sobre o Conselho Estadual da Condição Feminina, a partir das 13h30, com Mildima Ferreira Lima.

27 de outubro

Palestra sobre Direitos da Mulher Idosa, às 10 horas, na Praça dos Eventos

28 de outubro

Caminhada Contra o Câncer de Mama, a partir das 9h30, com concentração em frente à Câmara de Vereadores de Poá

31 de outubro

Piquenique de Crochê, das 11h às 13 horas, na Secretaria da Mulher