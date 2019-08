Poá realiza trabalho para avaliar índice de infestação do aedes aegypti

As equipes da Divisão de Zoonoses e do setor de Controle de Endemias de Poá, em parceria com estudantes de escolas técnicas da região, realizam até o próximo dia 30 de agosto, um trabalho de avaliação do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. O objetivo é visitar aproximadamente 1.200 casas, em diversos bairros do município.



“Para realizar o trabalho contaremos com duplas de auxiliares de enfermagem, com supervisão da Zoonoses, que necessitarão entrar nos imóveis para uma inspeção detalhada. Dessa forma, alertamos a todos os munícipes que as equipes estarão devidamente identificadas e que as visitas ocorrerão de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. Agradecemos a compreensão e contamos com a ajuda de todos para mais essa ação em prol dos cidadãos poaenses”, explicou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri.



Diversos outros trabalhos também são realizados na cidade visando a prevenção e o combate ao Aedes aegypti, entre eles os mutirões, que são extremamente importantes, já que é feito um trabalho de conscientização da população.



Além dos mutirões, as equipes de agentes de Controle de Endemias realizam inspeções, denúncias, vistorias em locais públicos, palestras e a cada trimestre a avaliação de Densidade Larval (ADL) com o objetivo de mapear os principais pontos de atuação do Aedes aegypti em Poá.



A população pode ajudar no combate ao mosquito mantendo a caixa d'água limpa e bem tampada; limpando o quintal, no mínimo uma vez por semana e retirando qualquer objeto que possa acumular água; nunca jogando lixo nas ruas e colocando o mesmo na calçada apenas nos dias de coleta; deixando as calhas sempre limpas; entre outras ações.