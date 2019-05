Poá realizará Leilão Público para alienação de veículos, máquinas e bens inservíveis

A Prefeitura de Poá realizará Leilão Publico para alienação de veículos, máquinas e bens inservíveis à administração municipal. O evento ocorrerá na modalidade online, por meio do site www.sumareleiloes.com.br, no dia 14 de junho de 2019, com início às 10h, conforme teor do edital número 026/2019.

O presente Leilão será realizado por intermédio do leiloeiro oficial, Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira, devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) sob o número 640.

Poderão participar do Leilão pessoas físicas ou jurídicas, por seus representantes legais, desde que devidamente inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documento que deverá ser apresentado ao leiloeiro. Está proibida a participação na atividade de menores de 18 anos (não emancipados); agentes públicos da administração municipal e demais integrantes do rol de impedimentos, consoante as disposições do art. 9º da L.F. 8.666/93; e membros da Comissão Especial de Leilão.

INTERESSADOS

Os interessados deverão se inscrever para o Leilão com antecipação mínima de dois dias de seu início, através do site www.sumareleiloes.com.br. Entre os bens que podem ser adquiridos pelos compradores estão carros, máquinas escavadeiras, plataforma articulada, caçamba, trator, entre outros itens.

Mais informações sobre o Leilão Publico podem ser obtidas pelo telefone (11) 4634-8813.