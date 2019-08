Poá recebe carreta móvel 'Mulheres de Peito' a partir de 27 de agosto

A carreta móvel do programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde, estará de 27 de agosto a 12 de setembro atendendo as poaenses na Praça de Eventos, localizada na avenida Antônio Massa, 150, centro da cidade. A iniciativa é da Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Mulher, que solicitou a vinda do ambulatório móvel.



Segundo a secretária da Mulher, Jeruza Reis, as interessadas no atendimento da carreta móvel podem procurar diretamente o equipamento. Serão entregues 50 senhas por dia e o atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas. No sábado, o trabalho terá um horário reduzido, das 9h às 13 horas, com distribuição de 25 senhas.



O atendimento será disponibilizado para as mulheres de 35 a 49 anos que tiverem o pedido médico e que deverão apresentar RG, comprovante de endereço e o cartão SUS (Sistema Único de Saúde). As poaenses com mais de 50 anos podem realizar o exame de mamografia sem necessidade de pedido médico, porém, deverão apresentar também o RG e cartão do SUS.



“É muito importante a vinda desse equipamento para nosso município e com ele poderemos ampliar e facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia e dessa maneira agilizar o diagnóstico e tratamento”, declarou Jeruza Reis.



Carreta

A carreta móvel possui 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando aberta, 4,90 metros de largura. Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.



A unidade móvel de mamografia conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.