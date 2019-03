Poá recebe Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde do Alto Tietê

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), na Câmara de Poá, o 1º Fórum Regional dos Conselhos de Saúde do Alto Tietê 2019 (Forsalt).

A atividade contou com a participação do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, do vereador Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal, de representantes de conselhos da região e entidades locais.

“O Fórum de Saúde do Alto Tietê tem o objetivo de discutir e divulgar ações de saúde do Alto Tietê. E é sempre um prazer muito grande receber os representantes dos Conselhos de Saúde da região em Poá. Parabenizo a equipe do Forsalt pela realização deste evento que contou com todo o apoio do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde de Poá”, comentou Marquinhos Indaiá.

A programação do Fórum de Saúde do Alto Tietê contou com apresentações com diferentes temas. Um deles é “Segurança do Paciente”, da Secretaria de Saúde de Poá. Já o segundo é “Cenário de Saúde o Alto Tietê, Necessidade de Atendimento e Conselhos Municipais de Saúde”, além de informes da região.