Poá recebe Marcha para Jesus com shows, fé e união neste sábado

A cidade de Poá viverá neste sábado (15) um grande momento de fé, união e celebração em seu calendário religioso e cultural: a Marcha para Jesus 2025. A concentração está marcada para as 14 horas, na Praça da Bíblia, de onde os participantes seguirão em caminhada até a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. No local serão realizados os shows com grandes nomes da música gospel.

Renascer Praise, Nair Nany, Samuel Eleotério, Nicoli Francini e Marcelo Gonçalves, além de grupos locais das igrejas evangélicas da cidade, se apresentarão ao longo de toda tarde até o início da noite. A expectativa é de que o evento movimente não apenas o público religioso, mas também toda a comunidade, fortalecendo os laços entre fé, cultura e cidadania.

Um dos diferenciais da edição é a união das igrejas evangélicas e dos pastores de Poá, que se mobilizaram conjuntamente para organizar a Marcha. A celebração contará com a presença do apóstolo Estevam Hernandes, presidente da Marcha para Jesus no Brasil, que destacou a importância da celebração como um marco de adoração e comunhão.

“Estarei em Poá e faremos uma grande revolução neste sábado na Marcha para Jesus. Nós vamos celebrar e adorar o nome do Senhor. A igreja vai se mobilizar e toda população é nossa convidada especial. Será um dia extraordinário e imperdível em Poá. Aguardo todos vocês”, afirmou o apóstolo.

O prefeito Saulo Souza destacou que a Marcha para Jesus vai muito além de um evento religioso, pois será é um momento de união da cidade em torno de valores como paz, solidariedade e esperança. “Neste sábado, vamos encher as ruas da nossa cidade com louvor e esperança. É uma oportunidade para reunirmos as famílias, os amigos e toda a população de Poá e região em um só propósito. Convido todos a participarem com a gente desse grande evento”, afirmou o prefeito.

O secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, também ressaltou a relevância da marcha como manifestação cultural. Segundo ele, o evento foi planejado com atenção aos detalhes e carinho pela comunidade. “Estamos dando total apoio e preparando tudo com muito carinho para que Poá viva um dia de alegria, boa música e convivência. Queremos que as pessoas sintam orgulho de participar, de estar nas ruas e de viver essa experiência”, destacou.

Equipes das Secretarias de Segurança, Transportes, Saúde e Serviços Urbanos também estarão mobilizadas para garantir segurança e estrutura durante todo o percurso.