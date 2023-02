Poá recebe projeto 'Cidadania Itinerante' na Praça de Eventos a partir do dia 28

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá em parceria com a pasta Estadual da Justiça e Cidadania, irá promover de 28 de fevereiro a 2 de março, o projeto “Cidadania Itinerante” na Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe”. Ação será realizada das 9 às 17 horas, e disponibilizará diversos serviços a população.

Segundo a pasta, os serviços disponíveis para a população serão: agendamento para RG, solicitação de 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, solicitação de 2ª via de CPF e contas de consumo de água e luz, emissão de carteira digital de trabalho e atestado de antecedentes criminais, entrada no seguro desemprego, elaboração de currículo, e atendimentos pelo Serasa.

Para o chefe da Secretaria de Indústria e Comércio de Poá, Alcides Leme Júnior, o projeto levará serviços importantes à população, “Trata-se de uma grande oportunidade para que o munícipe regularize diversos documentos. Basta comparecer a Praça de eventos que o atendimento será realizado de maneira prática e ágil”, destaca Alcides.

Vale ressaltar que também serão realizados atendimentos para o recebimento de denúncias, e orientações e encaminhamentos para as Coordenadorias e aos Programas da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania.