Poá reforça a Geraldo Alckmin pedido de ajuda para manter Hospital Guido Guida

Uma comitiva de secretários municipais de Poá representou o prefeito Gian Lopes (PR) na visita que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) fez na cidade de Itaquaquecetuba. Os representantes da Prefeitura reforçaram o pedido de ajuda para o Hospital Guido Guida. O deputado estadual André do Prado (PR) e o vereador Mario de Oliveira (PPS), o Marinho do Jornal, também estiveram na atividade, e entregaram novamente uma cópia do abaixo-assinado com mais de sete mil assinaturas de poaenses pedindo apoio do Governo do Estado para a unidade de saúde não ser fechada.

Na tarde de ontem (28), o governador Geraldo Alckmin assinou em Itaquaquecetuba o contrato de prestação de serviços de saneamento da Sabesp com a prefeitura. Estiveram presentes representando Poá, os secretários de Governo, Augusto de Jesus, de Planejamento, Orçamento e Gestão, Elias El Ghossain e de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes.

Segundo explicou o secretário de Governo, Augusto de Jesus, o prefeito Gian Lopes tem buscado em diferentes órgãos apoio para manter o Hospital Guido Guida de portas abertas. “Ele foi conversar pessoalmente com o presidente da República, Michel Temer e já esteve no Palácio dos Bandeirantes e na Secretaria de Estado da Saúde para apresentar a situação difícil pela qual passa a cidade. Então a luta continua na busca por uma solução para manter a unidade de saúde em funcionamento”.

O Hospital Guido Guida conta com 24 leitos e atende, por ano, 150 mil pessoas, sendo que 35% deste público é de outras cidades da região como: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e até de moradores do extremo leste da Capital. A unidade corre o risco de fechar devido ao corte no repasse do ISS (Imposto Sobre Serviços) à Prefeitura.

Com a votação no Congresso foi alterada a forma de recolhimento do ISS: hoje, ele é feito pela cidade onde a empresa tem sede, mas passará a ser cobrado no local de prestação do serviço. No município de Poá, o Itaú representa aproximadamente 40% de toda a receita corrente. A cidade é sede das operações de cartões e de leasing do banco.