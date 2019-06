Poá sedia 104º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador

A cidade de Poá sediou na manhã desta sexta-feira (28) o 104º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê, promovido pela Vigilância em Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, e o Centro Regional Guarulhos “Francisca das Neves Pereira”. O evento foi realizado no salão da Secretaria de Educação e teve como público profissionais da saúde da região.

Objetivo

O objetivo do fórum foi a troca de experiências e apresentar sugestões para nortear os profissionais quanto a inspeção de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco e ambientes livres de fumo.

Vigilância

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Poá, Fabiani Ferri, o fórum é realizado mensalmente pelo Centro Regional Guarulhos “Francisca das Neves Pereira” e cada cidade escolhe o seu tema. “Em Poá optamos em abordar o tema, pois está sendo realizado um trabalho com inspeção das tabacarias da cidade”.

Ainda de acordo com ela, desde o ano passado a equipe da Vigilância, em parceria com a Secretaria de Segurança e o Departamento de Fiscalização, faz a vistoria semanal das tabacarias. “Semanalmente nossa equipe faz a vistoria dos estabelecimentos e os resultados estão sendo ótimos, pois estamos conseguindo acompanhar o serviço oferecido por eles”.

Palestras

Após a abertura oficial, os participantes assistiram a duas palestras com os profissionais em saúde Walquíria de Cerqueira Costa Kasaz e Marcelo Ferreira Leme.