Poá sedia 1ª ‘Mostra de Boas Práticas’ de Sistema Social

O Coletivo de Profissionais dos Serviços Socioassistenciais do Alto Tietê, com o apoio da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads), do Governo do Estado, realizou a escolha das Experiências de Boas Práticas do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que serão apresentadas no dia 28 de maio ao público em geral, no Teatro Municipal de Poá (Avenida Antonio Massa, 331 – Centro), das 8 às 17 horas.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Edevaldo Gonçalves, é uma grande felicidade receber este encontro regional, que contará com a participação de diversos profissionais. “Um evento importante para a troca de experiências entre os trabalhadores dos 11 municípios, contribuindo com o aprimoramento dos programas no âmbito do Suas”.

Foram consideradas experiências nas áreas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial tendo como parâmetros os seguintes critérios: relevância; constância/consolidação; aprimoramento do Suas; inovação; articulação intersetorial; impacto social e protagonismo do usuário. As experiências habilitadas com maior pontuação serão apresentadas por seus executores e aquelas habilitadas com menor pontuação serão expostas em forma de painéis.

O processo de escolha foi de responsabilidade do Colegiado Coordenador do Coletivo de Profissionais dos Serviços Socioassistenciais do Alto Tietê e consistiu em espaço de debate sobre as práticas e de uma surpreendente riqueza de informações acerca do empenho das equipes de profissionais. Ao final, cinco municípios apresentarão 6 experiências.

As experiências que serão apresentadas por seus executores serão: Creas de Arujá - Fotosias: “Minha história em um retrato”; Cras Bela Vista de Ferraz de Vasconcelos - Oficina de horta com grupo de idosos; Itaquaquecetuba - Ações Comunitárias e o trabalho social com famílias do PAIF; Cras Jundiapeba I de Mogi das Cruzes - Ação Comunitária Sarau Livre Com Amor e Creas Braz Cubas Grupo de Mulheres; Cras Palmeiras de Suzano - Grupo de Acompanhamento de Beneficiários do BPC.

O mérito deste trabalho está calcado no empenho dos profissionais dos Serviços Socioassistenciais que vêm se reunindo desde o primeiro semestre de 2016 com apoio dos gestores municipais, os quais possibilitam a troca de experiência, o aprimoramento e a melhoria da qualidade do atendimento dos atendidos do Sistema Único de Assistência Social.