Poá tem final de semana agitado pela comemoração dos 74 anos de emancipação

“Foram três dias de festa para comemorar o aniversário da nossa cidade. Agradeço a todos os poaenses que prestigiaram os eventos deste final de semana, é muito gratificante poder celebrar essa data tão importante para a história do nosso município”, disse a chefe do Executivo municipal, Marcia Bin.

O domingo (26/03), dia do aniversário da cidade, começou com a cerimônia de abertura seguida pelo desfile cívico-militar, no período da manhã. A celebração foi finalizada com parabéns e o corte de bolo para todos que estavam na Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe”. A noite, os munícipes ainda puderam aproveitar os shows das cantoras “Carol Brito”, “Cristoilma”, da dupla “Ely e Luã” e da banda “Bicho de Pé”.

A “Exposição de Carros Antigos, Customizados, Rebaixados e Tunados”, realizada pelo Instituto Felipe Matheus, com o apoio da Prefeitura também ocorreu no domingo, às 08 horas na sede do próprio instituto.

Entretanto, as comemorações tiveram início na sexta-feira (24/03), quando a Praça de Eventos recebeu as apresentações dos cantores “Keep”, “Renato Ignácio”, Simone Moraes e a banda de pagode Exalta.

No sábado (24/03) uma missa de ação de graças foi celebrada também na Praça de Eventos, com padres de todas as paróquias poaenses. Já o teatro municipal “Turíbio Ruiz” recebeu o “Rock in Concert”, com apresentações da Orquestra Sinfônica Municipal em parceria com a Banda Tributo Creedence. E os shows do período noturno ficaram por conta dos cantores “Zé”, “Geiber Dias”, “Danielle Cavalcante” e a banda “Busão do Forró”.

