Poá prepara para este ano campanha para combater o assédio sexual no transporte

Poá iniciou debates para realização da campanha "Juntos Podemos Parar o Assédio Sexual nos Transportes", lançada no final de agosto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em parceria com 15 instituições públicas e privadas. Segundo a secretária da Mulher, Jeruza Reis, conversas já foram iniciadas com representantes da empresa de ônibus Radial, das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e de Segurança Urbana, da 77ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Poá e do Ministério Público (MP), para que ações conjuntas possam ser colocadas em prática no município.

"Estamos seguindo uma diretriz do Tribunal de Justiça de São Paulo para que a campanha seja realizada no município. Fizemos uma primeira reunião e já começamos a estruturar algumas medidas que serão tomadas para proteger as mulheres que sofrem constrangimento nos diferentes tipos de transporte oferecidos na cidade", explicou Jeruza Reis.

O objetivo da campanha é provocar uma mudança cultural que estimule vítimas de abuso sexual nos transportes e pessoas que presenciam algum incidente a denunciarem os agressores, e consequentemente, inibir futuras iniciativas. Além da veiculação de cartazes, vídeos e postagens nas redes sociais das instituições participantes, a campanha também promove seminários de sensibilização dos funcionários das empresas de transporte a fim de prepará-los para o atendimento às vítimas. Outro aspecto são os programas de reeducação direcionados aos abusadores.