Poá terá concurso para eleger 'Miss e Mister Melhor Idade 2019'

Pelo segundo ano o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, vai realizar o Concurso Miss e Mister Melhor Idade. O objetivo é enaltecer a beleza, a saúde e alegria dos idosos poaenses. Para participar do concurso o interessado deverá residir no município e ter no mínimo 60 anos. As inscrições na disputa serão realizadas de 1 a 26 de agosto, das 8h às 17 horas, no Cantinho da Melhor Idade (Rua Alameda Pedro Calil, 100). É necessário apresentar original e cópia do RG, e preencher uma ficha de cadastro.



A primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, explicou que o Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2019 busca valorizar e demonstrar para sociedade a postura e o charme dos poaenses.“Em 2018 o evento foi um grande sucesso e movimentou nossa Melhor Idade. Então tenho certeza que assim como no ano passado, os jurados terão muito trabalho para escolher a Miss e o Mister, pois todos merecem esse título”, explicou.



O concurso Miss e Mister Melhor Idade 2018 de Poá foi realizado no mês de setembro, na Praça de Eventos, em noite festiva e de muito glamour. Ao todo foram mais de 30 participantes (entre homens e mulheres), que se apresentaram em traje social para os sete jurados avaliarem desenvoltura ao desfilar; espontaneidade e carisma; elegância e simpatia; traje completo e desembaraço no contato com o público. Maria José Roque, 64 anos e Maurício Bezerra, 65 anos foram os vencedores da disputa.



Além do concurso Miss e Mister Melhor Idade 2018 de Poá, a noite teve muita dança com a realização do Baile da Primavera que contou com a animação do Trio Los Angeles. Marcio Mendes, vocalista do grupo, também foi o mestre de cerimônia do evento.



Mais informações sobre o concurso “Miss e Mister Melhor Idade 2019” podem ser obtidas no telefone (11) 4634-3448.