Poaenses reivindicam por melhorias na cidade

O ato contou com aproximadamente 150 pessoas. Adriano, um dos organizadores, informou que tentaram realizar a manifestação no período da manhã mas foram barrados por uma ação judicial. Sendo assim, foi remarcado para o período da tarde.

Além dos pedidos iniciais, a movimentação pede a saída da prefeita de Poá, Márcia Bin, considerada pelo movimento com uma “gestão ruim”.

A movimentação foi escolhida para acontecer no dia em que a cidade comemora 74 anos. Para Adriano, “não tinha o que comemorar, tanto que as comemorações estavam vazias”.

Os poaenses percorrem a rua 26 de março, e com cartazes, apitos e buzinaço percorreram as avenidas Brasil, desceu o viaduto Tancredo Neves, passando pelas avenidas Antônio Massa, 9 de Julho e terminou na rua José Calil em frente a Câmara Municipal.

Ação

A manifestação aconteceria na parte da manhã deste domingo (26), mas a prefeita entrou com uma ação judicial contra os organizadores, segundo Adriano.

O movimento destacou que a ação judicial seria para não prejudicar as festividades em comemoração ao aniversário da cidade.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura informou que “respeita as manifestações e a ação judicial visou apenas a mudança de horário deste ato para o período da tarde, tendo em vista que pela manhã foi realizado o evento comemorativo ao aniversário da cidade, ocasião esta, em que estavam presentes muitas pessoas, inclusive crianças. A medida foi para evitar possíveis tumultos e focar na segurança daqueles que participavam deste evento”.

Os moradores de Poá realizaram uma manifestação neste domingo (26) contra a administração municipal. De acordo com Adriano Nascimento, do Reaja Poá, as reivindicações são diante da falta de zeladoria e iluminação.