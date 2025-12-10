Polícia de SP mobiliza efetivo em todo o estado para prender agressores de mulheres

A Polícia Civil de São Paulo mobiliza nesta quarta-feira (10) agentes em todo o estado para capturar agressores com ordens judiciais por crimes praticados contra mulheres. A ação marca o encerramento do movimento 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que reforçou ações estaduais para o enfrentamento da violência de gênero.

As equipes policiais cumprem ao longo do dia diversos mandados de prisão em várias cidades paulistas que foram expedidos pela Justiça para tirar de circulação agressores de mulheres foragidos.

A Operação Hera II faz referência à simbologia da deusa Hera, associada à força e à proteção feminina, e destaca o compromisso permanente da Polícia Civil em fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica.

No período dos 21 dias, as Delegacias de Defesa da Mulher ampliaram as investigações de violência doméstica e familiar, representações por Medidas Protetivas de Urgência, cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão e ações educativas e de conscientização em diversas regiões do estado.

“Essa ação reafirma o compromisso permanente com a proteção das mulheres, acolhendo vítimas, investigando casos graves e prendendo agressores. Nesse período, reforçamos as ações policiais para mostrar que nenhum agressor de mulher ficará impune em São Paulo, porque não deixaremos nenhuma vítima sozinha diante da violência”, disse a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das DDMs no estado.

De acordo com a Polícia Civil, desde 20 de novembro, foram elaborados mais de 21 mil boletins de ocorrência, com 8,1 mil representações por Medidas Protetivas de Urgência. Os policiais realizaram 305 representações por prisão, com o cumprimento de quase 200 ordens judiciais. Ao todo, aconteceram 914 prisões em flagrante em todo o estado.

O resultado das ações, com os números dos mandados que são cumpridos nesta quarta-feira, serão divulgados à tarde.

SP Por Todas

São Paulo conta com 142 DDMs, das quais 18 funcionam 24 horas por dia, garantindo atendimento ininterrupto em todas as regiões administrativas do Estado. Além delas, há 170 Salas DDM instaladas em delegacias territoriais, criadas para assegurar privacidade e acolhimento especializado. O serviço também está disponível de forma remota, por meio da DDM Online, acessível em 166 unidades policiais.

No site do programa SP por Todas, do Governo de São Paulo, é possível conferir a lista das delegacias 24h. Quem preferir, pode acessar também a DDM online para registrar ocorrência de violência doméstica.

O SP Por Todas é um movimento que reúne políticas públicas voltadas à segurança, autonomia financeira, saúde e bem-estar das mulheres. O projeto conta com um portal que centraliza informações e serviços, promovendo protagonismo e independência feminina.

Essas frentes integram os pilares da gestão e incluem soluções lançadas em março de 2024, como o aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a vítima diretamente à polícia caso o agressor se aproxime, e a criação de novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher com funcionamento 24 horas.