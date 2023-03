Policial reage a assalto e mata adolescente suspeito de cometer o crime em Mogi

Um policial militar reagiu a um assalto e matou um adolescente de 17 anos na manhã desta quinta-feira (16) na Estrada do Nagao, em Mogi das Cruzes. O policial estava transitando pela via em uma motocicleta quando dois indivíduos teriam se aproximado e anunciado o assalto.

Segundo as informações da Polícia, um dos indivíduos se aproximou do militar e puxou uma corrente que estava no pescoço do agente. O policial, então, sacou um revólver e atirou contra os suspeitos.

Reação policial

Um adolescente de 17 anos foi atingido e morreu ainda no local onde aconteceu o caso. Já o outro indivíduo, conseguiu fugir.

A arma do policial foi apreendida para perícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.