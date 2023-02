Políticos da região lamentam morte da jornalista Glória Maria

Os prefeitos e deputados da região lamentaram, pelas redes sociais, a morte da jornalista Glória Maria na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Ela ficou nacionalmente conhecida desde o surgimento do Jornal Nacional, da TV Globo.

A maioria dos políticos exaltou o profissionalismo da jornalista, e seu pioneirismo na área no País.

Prefeitos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, falou em tristeza com a notícia da morte da jornalista. Ele pontuou as realizações da profissional e desejou sentimentos aos familiares.

“Glória foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional e inaugurou e era da alta definição da televisão brasileira. Mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos”, disse.

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, também exaltou o pioneirismo de Glória Maria e “seu brilhantismo”.

“Uma mulher brilhante, que foi pioneira em diversas atuações ao longo da sua carreira jornalística. Deixa um importante legado de inspiração e profissionalismo”, afirmou.

Priscila Gambale, prefeita de Ferraz, disse que Glória Maria “ousou, experimentou, voou e se desafiou em cada reportagem, levando quem assistia a sentir o mesmo que ela. Glória Maria faz parte da vida de milhões. Hoje ela partiu, mas deixou com todos o sorrido sincero e todas as suas emoções”.

Eduardo Boigues, de Itaquá, falou em saudade para o jornalismo brasileiro.

“Quem não lembra das matérias no Fantástico e Globo repórter com suas viagens e aventuras para nos mostrar paisagens e os costumes dos diferentes lugares do mundo? Gloria Maria marcou a nossa geração”, afirmou.

Marcia Bin também lamentou pelas redes sociais o falecimento.

Deputados

Entre os deputados, Rodrigo Gambale falou em “luto na TV” e lamentou falecimento da jornalista nesta quinta-feira.

Falecimento

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão e fez um bem-sucedido tratamento com imunoterapia. Tempos depois, ocorreu metástase no cérebro, e a jornalista teve de passar por cirurgia, que também teve êxito.

“Em meados do ano passado , Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirma o comunicado da emissora.