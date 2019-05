Prefeito de Mogi está internado na UTI por crise no pâncreas

Afetado por uma crise de pancreatite, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santana desde quinta-feira (2). De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mogi, o chefe do Poder Executivo tem o quadro estável, passa bem e não corre riscos.

MONITORAMENTO

No entanto, por decisão da equipe médica, ele está na UTI do Hospital Santana para monitoramento contínuo e administração de medicações, devendo seguir para o quarto nesta sexta-feira (3). Há previsão de alta médica nos próximos dias.

TRABALHO

Segundo a Prefeitura de Mogi, a situação em nada interfere na rotina de trabalho da administração da cidade.

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe, representa o prefeito no período de ausência.