Prefeito Gian Lopes entrega títulos de propriedade para 77 famílias

O prefeito de Poá, Gian Lopes, realizou neste sábado (6) a entrega de títulos de propriedade de moradia para 77 famílias dos bairros Jardim Ivonete, Jardim Ivone, Jardim Santa Luiza e Vila General, que tiveram seus imóveis regularizados por meio dos programas municipal “Regulariza Poá” e estadual “Cidade Legal”.

“Todo mundo que tem um patrimônio precisa da regularização do mesmo. E esse é um compromisso que esta gestão assumiu. Estamos entregando hoje 77 títulos, mas futuramente outros locais da cidade também serão atendidos. Hoje essas famílias podem dizer que a casa em que residem é delas”, falou o prefeito Gian Lopes.

O vice-prefeito Marquinhos Indaiá disse que desde que a nova gestão assumiu, a Secretaria de Habitação de Interesse Social, busca alternativas para agir com mais eficácia nas questões relativas à irregularidade na habitação. “Quando realizamos a regularização, possibilitamos ao munícipe a oportunidade dele praticar atos legais relativo ao seu imóvel e isso um ganho imenso para ele”, explicou.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus, foram contempladas famílias que residem nas ruas Cachoeira Paulista e Belverdere (27 - Jardim Ivonete), ruas Estado da Bahia e Estado do Espírito Santo (28 – Jardim Ivone), ruas Voluntários da Pátria e Brigadeiro Tobias (5 – Jardim Santa Luiza) e rua Amparo (17 – Vila General).

O secretário executivo de Estado da Habitação e presidente do programa Cidade Legal, Fernando Marangoni, parabenizou o prefeito pelo excelente trabalho que vem fazendo pela regularização fundiária no município. “Esse documento representa tranquilidade para todas essas famílias. Vamos trabalhar juntos para continuar a promover essa dignidade para muitas famílias da cidade de Poá”, ressaltou o secretário.

Para o assessor técnico do Departamento de Habitação, Cícero de Almeida, a regularização de áreas da cidade é uma política pública defendida pela administração Gian Lopes, já que é uma forma de assegurar o direito à cidade e a plenitude da cidadania dos moradores. “Quero também parabenizar toda a equipe técnica que contribuiu para os trabalhos para a entrega desses títulos”, finalizou.

O evento deste sábado contou também com a participação da secretária executiva do Programa Cidade Legal, Daniela Altavista Martins, do deputado estadual Rodrigo Gambale, do delegado titular de Poá, Eliardo Amoroso Jordão, dos vereadores Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Mario de Oliveira, o Marinho do Jornal, Lazaro Borges, Edinho do Kemel, secretários municipais, entre outros.

Regulariza Poá

O programa municipal “Regulariza Poá” foi lançando com o objetivo de agilizar o andamento de processos para legalização de áreas irregulares em Poá. A regularização na cidade é uma política pública defendida pela gestão.

“Ou seja, a regularização consiste em um conjunto de medidas para garantir o direito à moradia. Não é algo simples, porém, determinei que a nossa equipe realize um trabalho para contemplar o máximo possível de áreas e vamos acelerar os processos”, concluiu o prefeito Gian Lopes.