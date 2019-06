Prefeito Zé Biruta demite cinco procuradores em Ferraz

Dois anos após o início da crise envolvendo procuradores e a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, uma portaria do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, publicada nessa quarta-feira, 26, oficializou a exoneração dos cinco profissionais da Secretaria de Assuntos Jurídicos do município, sendo eles: Gustavo José Rossignoli, Thaise Pizolito de Moraes, Marcus Vinicius Santana Matos Lopes, Gabriel Nascimento Lins de Oliveira e Sandra Cristina Holanda. O DS enviou e aguarda posicionamento da atual administração sobre o tema.

Zé Biruta assinou a decisão baseado no processo de nº 11.579/2018, o qual se refere ao afastamento dos procuradores. O documento revela que, com fundamento nas recomendações da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, os profissionais foram demitidos pela "prática de improbidade administrativa e insubordinação grave em serviço, artigo 181, incisos IV e VI, da Lei Complementar n° 167, de 13 de dezembro de 2005 - (ESPMFV)".

Por telefone, o procurador Marcus Vinicius Santana Matos Lopes antecipou que "não compensa recurso via administrativa, mas há via judicial". Ele solicitou que um novo contato fosse realizado, após trinta minutos, para dar mais informações à respeito do tema.

Afastamento

A crise envolvendo os procuradores e a Prefeitura se iniciou há anos, mas se agravou em agosto do ano passado, quando o núcleo foi afastado por 60 dias a pedido da Corregedoria-Geral do município. À época, Zé Biruta acatou à solicitação. Os motivos do afastamento tramitam sob sigilo. Em fevereiro deste ano, um novo capítulo aumentou o embate; o procurador Marcus Vinicius recebeu 'voz de prisão' ao ir buscar objetos pessoais, que estavam na antiga sala.

O DS aguarda informações da Prefeitura a respeito de quais serão as providências a serem tomadas, após a oficialização da demissão dos procuradores, como, por exemplo, a abertura de concurso público e/ou a nomeação de novos profissionais para tal cargo. Assim que enviadas, o texto será atualizado.

Prisões

Ao longo dos últimos anos, o trabalho dos procuradores resultou na prisão dos ex-prefeitos Acir Filló e Jorge Abissamra. O primeiro continua preso em Tremembé, enquanto o médico responde em liberdade.