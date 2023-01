Prefeitos apresentam projetos de Educação, Cultura e Sustentabilidade

As iniciativas voltadas para a Educação, Cultura e Sustentabilidade aplicadas pelos municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) ganharam destaque no IX Encontro Internacional, Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, evento apoiado pela Unesco Mill Aliance – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O evento que tem como tema "Transformando Espaços Urbanos em Cidades Mil da Unesco e Agenda 2030", foi realizado nesta terça-feira (24) em Havana, capital de Cuba. O encontro é uma oportunidade para os gestores da região apresentarem os projetos aplicados de maneira exitosa nas cidades, além de trocarem experiências com representantes de outros países, pesquisadores, especialistas e empresários.

A abertura do evento foi feita pelo presidente de honra da União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC), Miguel Barnet, e pelo representante da UNESCO para América Latina e Caribe, Felipe Chibas.

O presidente do Condemat, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, falou do programa Mogi Cidade da Criança, uma política pública que envolve diversas áreas da administração municipal com foco na criação de uma cidade amigável à infância. "Nosso objetivo sempre foi pensar a Mogi das Cruzes do futuro. Agora estamos planejando nossa cidade para os próximos 40 anos. É um desafio, pois estamos pensando o município para os outros gestores também”, destacou.

De Ferraz de Vasconcelos, a prefeita Priscila Gambale apresentou a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, ação inédita que busca aproximar o poder público da população, transformando sua realidade e mapeando suas potencialidades. "Nosso objetivo é conseguir atender e saber também as reais necessidades de cada comunidade, de cada favela”, esclareceu.