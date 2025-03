Prefeitura de Ferraz amplia atendimento em período integral em 13 unidades escolares municipais

Para ampliar o tempo de permanência e oportunidades de aprendizagem na rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos vai oferecer atendimento em tempo integral em 13 escolas. O programa Estudante em Tempo Integral Municipal (Etim) beneficiará cerca de mil estudantes da educação infantil e ensino fundamental I.

Com a criação do projeto, a medida proporciona aampliação da jornada de tempo na educação integrale prioriza os alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Pelo segundo ano consecutivo, o novo formato educativo promete trazer mais conquistas pedagógicas, já que em 2024 foi notável o desenvolvimento completo dos educandos, nos aspectos intelectual, social, físico e emocional, além de oferecer um ambiente seguro por meio da rotina organizada.

As vagas estão disponíveis nas Emebs: Adelino Gomes Marques, Geraldo da Silva, Maria da Glória Fernandes leite, Raimundo Francisco dos Santos, Roberto Andere Corrêa, Thomaz Rodrigues Alckmin, Abílio Secundino Leite, Ângelo Castello, Antônio Schiavinati, Halim Abissamra, Luciano Poletti, Maria da Glória Dias Horvath e Myriam Rodrigues Alckmin.

Vale destacar que os pais ou responsáveis devem verificar a disponibilidade direto na unidade escolar. As aulas serão iniciadas na próxima terça-feira, 18 de março.

Os estudantes contarão em média com três refeições balanceadas para atender às necessidades nutricionais de cada faixa etária. A equipe de nutricionistas do Centro de Distribuição de Alimentação Escolar de Ferraz (Cedae) preparou um cardápio especial de refeições integradas ao processo educativo.

O Etim segue o Plano Municipal de Educação e utiliza os espaços físicos das unidades escolares, com atividades articuladas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos campos educacional, social, cultural, esportivo e artístico. De acordo com a titular da pasta, Paula Trevizolli, melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem é uma das metas neste ano letivo.

“Promover a permanência da criança na escola em suas necessidades básicas de forma integral é oportunizar experiências que favoreçam suas habilidades, porque reforça o aproveitamento escolar, a autoestima e o sentimento de pertencimento, já que a criança passará menos tempo em casa, pois muitas famílias não têm com quem deixar as crianças e a escola oferece um lugar seguro. Nossa cidade tem trabalhado para intensificar novas oportunidades educacionais, por isso, contamos com o apoio de toda a comunidade escolar”, destaca a secretária.