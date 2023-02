Prefeitura de Ferraz e Governo do Estado vistoriam áreas de risco

Agentes da Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) vistoriaram áreas de risco da cidade na manhã desta sexta-feira, 24.

O grupo, que também era composto por engenheiros e geólogos, iniciaram os trabalhos pela Vila São Paulo no local onde um deslizamento de terra vitimou uma pessoa na quinta-feira, 23.

Áreas nos bairros da Vila Jamil, Jardim São José e Vila Cristina também foram visitados e os relatórios serão elaborados em conjunto pelas equipes.

O objetivo é avaliar as áreas que podem ser cenário de novos deslizamentos e definir o processo para saber qual a melhor solução será trabalhada nas próximas horas.

As vistorias aconteceram em pontos diferentes, em partes baixas e altas com diferentes tipos de terreno e vegetação. Registros de imagens, inclusive aéreas, serão utilizadas na elaboração do relatório de ações.

As famílias atingidas estão sendo atendidas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, além disso, a prefeita Priscila Gambale esteve reunida com autoridades do Governo do Estado solicitando apoio para a construção de muros de arrimo, limpeza nos córregos e melhoria na infraestrutura da cidade.

Qualquer morador do município que se sentir em situação de perigo pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 4676-7627 ou se direcionar para o abrigo montado na escola Jardim Santiago que está aberto 24 horas para atender às famílias.

Para as pessoas que tiveram a sua casa laudada pela Defesa Civil, a Prefeitura está ofertando o auxílio moradia.

O Fundo Social de Solidariedade está arrecadando alimentos, roupas em boas condições de uso, móveis, colchões, produtos de higiene e produtos de limpeza para atender as pessoas prejudicadas pela chuva.