Prefeitura de Ferraz inicia arrecadação para vítimas do RS

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vai arrecadar doações para envio às vítimas afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os donativos devem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis, ou em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Nos locais haverá caixas identificadas para a entrega dos materiais. Moradores, comerciantes e empresários podem contribuir com água potável, alimentos não perecíveis, itens de higiene e produtos de limpeza. A recomendação é que os itens estejam lacrados e dentro do prazo de validade.

Na manhã desta terça-feira (7), o estado gaúcho contabilizou 388 municípios afetados pelos temporais. Segundo a Defesa Civil do RS, subiu para 90 o número de mortes e mais de 1,3 milhão de pessoas afetadas.

Os interessados em doar devem comparecer nos pontos de arrecadação de Ferraz de Vasconcelos das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone do Fundo Social de Solidariedade: 4678-4018.

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS:

Água potável

Arroz

Feijão

Açúcar

Café

Bolacha

Achocolatado

Leite em pó

PRODUTOS DE HIGIENE:

Sabonete

Creme dental

Escova de dente

Shampoo e condicionador

Fio dental

ITENS DE LIMPEZA:

Água sanitária

Desinfetante

Detergente em pó

Vassoura

Rodo

Sacos de lixo

Esponja de aço

Pano de chão

Detergente

Balde

Escova para lavar

Luva de látex

Esponja para limpeza

Limpador multiuso

Sabão em barra