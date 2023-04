Prefeitura de Itaquá e Governo do Estado traçam estratégias de segurança em escolas

A Prefeitura de Itaquaquecetuba se reuniu com o Governo do Estado na última sexta-feira (31) para definir estratégias de prevenção às ameaças e garantir que o ambiente escolar seja sempre um lugar seguro tanto para as crianças quanto para os profissionais.

Estiveram presentes o prefeito Eduardo Boigues, as polícias Civil e Militar, a Diretoria Regional de Ensino, o Conselho Tutelar e as secretarias municipais de Educação, Segurança Urbana, Esporte e Lazer, Governo, Desenvolvimento Social e Mulher, Direitos Humanos e Cidadania.

As demandas que devem ser implantadas nas escolas estaduais para mitigar os problemas causados pela disseminação de violência envolvem portas com detector de metais, mais policiamento para as rondas escolares e fortalecimento de programas como o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

Na sexta-feira, após a reunião, foi montado um grupo através de aplicativo a fim de melhorar a comunicação entre os diretores, professores e forças de segurança (GCM e polícias Militar e Civil).

"Articulamos a segurança por meio das estatísticas e estreitamos forças junto à comunidade escolar. Assim como o governo estadual, o município também quer manter a cidade longe do risco de atentados. Levar o filho para a escola e ter a certeza de que ele voltará para casa bem é um direito", pontuou o prefeito.

Os trabalhos de prevenção relacionados à segurança nas escolas já ocorrem no município desde o primeiro dia do ano letivo por meio da GCM, que realiza rondas, tem contato direto com os diretores das escolas e faz atendimento emergencial em caso de ocorrências.

"Diante dos recentes acontecimentos e ameaças de ataques em unidades de ensino, reforçamos o número de rondas sistemáticas tanto em escolas estaduais como municipais", explicou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

Outro ponto em que o município já efetiva os trabalhos é com o programa Sementinha do Guard (Grupo Unido de Apoio na Ação de Resistência às Drogas) e a implantação do Núcleo de Atenção à Mulher que atende funcionárias das escolas, mães e estudantes.

Além disso, a Educação orienta as unidades escolares a realizarem atividades de combate ao bullying e campanhas voltadas para temas contra o racismo, intolerância religiosa e respeito às diferenças de gênero.