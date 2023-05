Prefeitura de Itaquaquecetuba lança o Viaja Fácil, novo bilhete de integração dos ônibus

Entrou em operação na segunda-feira (1), Dia do Trabalhador, o novo bilhete de integração do transporte coletivo de Itaquaquecetuba, o Viaja Fácil. Com ele, pelo período de duas horas, os usuários do transporte municipal vão poder embarcar em até dois ônibus pagando apenas o valor de uma tarifa.



A integração sem a segunda cobrança é válida desde que não ocorra o embarque na mesma linha do primeiro e o diferencial é que agora passa a ser feita na catraca, não mais nos Pontos de Integração Virtual (PIVs) que hoje existem em apenas cinco paradas de ônibus. Os PIVs serão desativados.



"Até então, se o usuário precisasse de duas linhas para chegar ao destino final, teria que pagar duas tarifas ou descer em pontos específicos no Centro, Nova Itaquá e Caiuby para fazer a integração. Agora ele ganha duas horas para usar o transporte pagando apenas o valor de uma tarifa e fazendo a integração na catraca", explicou o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro.



Há outros benefícios no bilhete como por exemplo usá-lo para ir e voltar desde que não seja pela mesma linha de ônibus, além da economia de tempo ao evitar aguardar que o motorista faça a cobrança em dinheiro durante o embarque.



O usuário também tem a opção de embarcar em qualquer ônibus, mesmo que ele não vá para o seu destino final, e descer em um ponto no meio do caminho com mais opções de linhas para chegar ao local desejado mais rápido.



"Lutamos para que o transporte tenha cada vez mais qualidade, seja mais respeitoso e eficiente para todas as pessoas. Por isso estou muito feliz em lançar essa novidade que vai beneficiar não só os trabalhadores como as famílias do nosso município, permitindo economia e mais mobilidade", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.



São cinco categorias do bilhete: avulso, idoso, pessoa com deficiência, estudante e vale-transporte, válidas apenas para uso municipal, ou seja, não integra com a EMTU e a CPTM. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer a aquisição.



Como adquirir



Basta ir ao Itaquá Passes (rua da Liberdade, 17 - Centro) com RG e comprovante de residência que o bilhete sai na hora. A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e a estimativa é de que outros pontos sejam abertos em breve para ampliar a adesão.



Pessoas com deficiência devem passar antes no setor de Isenção Tarifária (rua Dom Thomaz Frey, 89 - Centro) e para fazer o cartão de idoso é necessário ter 65 anos ou mais. Se for menor de idade, precisa estar acompanhado por um responsável.



Para o bilhete de estudante é necessário apresentar o comprovante emitido pela instituição de ensino e, para o vale-transporte, a solicitação da empresa. Quem já possui o bilhete anterior não precisa fazer a troca pois ele já está valendo com as novas funcionalidades.



Recarga



A recarga pode ser feita tanto no Itaquá Passes como pela carteira digital RecargaPay, disponível para Android e iOS. É possível pagar no cartão de crédito ou débito e não tem recarga mínima.



Dúvidas podem ser sanadas pela ouvidoria da Expresso Planalto, concessionária responsável pelo transporte público municipal, pelo 11 94109-8356 (telefone e WhatsApp) ou pelo e-mail ouvidoriaitaqua@grupocsc.com.br. Em caso de perda, furto ou roubo, o usuário deve entrar em contato pelos mesmos canais.



App Cittamobi



A Secretaria de Transportes também quer incentivar o uso do Cittamobi, aplicativo que mostra o horário dos veículos em tempo real, previsões de chegada ao ponto de embarque do usuário e as melhores rotas.



"Nossa ideia é que ao invés de ir para o ponto ficar esperando o ônibus lá, o usuário baixe o aplicativo e monitore o horário por ele, saindo de casa apenas no tempo necessário de locomoção até o ponto", finalizou o secretário.